Calendario Nacional: adelantan la segunda dosis de la vacuna Triple Viral

El Ministerio de Salud de la Nación modificó el Calendario Nacional de Vacunación con un cambio estratégico: la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) ya no se aplicará al ingreso escolar, sino mucho antes, entre los 15 y 18 meses de vida.

La medida, oficializada mediante la Resolución 339/2026, busca terminar con uno de los intervalos de espera más largos de la región. Al adelantar la inmunización, el Estado apunta a «blindar» a los más chicos en su etapa de mayor vulnerabilidad, evitando que queden expuestos a posibles brotes durante los años previos a la escuela primaria.

Claves del nuevo esquema:

Inicio del esquema: Se mantiene la primera dosis a los 12 meses (al año de vida).

Se mantiene la primera dosis a los 12 meses (al año de vida). Refuerzo anticipado: La segunda aplicación ahora debe realizarse entre los 15 y 18 meses.

La segunda aplicación ahora debe realizarse entre los 15 y 18 meses. Población alcanzada: Rige para todos los habitantes del territorio nacional.

¿Qué pasa con los chicos que ya tienen más de 18 meses?

Para evitar confusiones, la normativa establece un periodo de transición. Aquellos niños y niñas nacidos entre 2021 y mediados de 2024 (hasta el 30 de junio) no entran en este cambio inmediato y deberán completar su esquema a los 5 años, tal como estaba previsto originalmente.

Esta actualización, avalada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), representa un avance en la organización sanitaria y garantiza que los esquemas incompletos se detecten a tiempo. Se recomienda a madres, padres y tutores revisar las libretas sanitarias y consultar en los centros de salud para asegurar que cada niño cuente con la protección adecuada según su edad.