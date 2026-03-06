Salud visual en las aulas: por qué el control oftalmológico es clave para el rendimiento escolar

Con el ciclo lectivo 2026 ya iniciado, los especialistas en salud subrayan que el control de la vista no es un trámite administrativo más, sino una herramienta fundamental para el desarrollo infantil. Se estima que el 25% de la población estudiantil padece problemas visuales no detectados, lo que puede derivar en dificultades de aprendizaje que muchas veces se confunden con falta de concentración o problemas de conducta.

La Dra. Betty G. Arteaga (M.N. 112.049), oftalmóloga del Hospital Italiano, advierte que el 80% de la información que recibe un niño llega a través de la vista. “Un problema no detectado impacta sustancialmente en su comportamiento y en sus logros académicos. Sin una visión clara, un estudiante no solo rinde menos frente al pizarrón, sino que ve disminuida su calidad de vida al no poder jugar o interactuar socialmente de forma óptima”, señala la especialista.

Detección temprana: el valor de los primeros años

El control es obligatorio al inicio de la primaria, pero la recomendación es mantener la frecuencia anual. Detectar a tiempo cuadros de miopía, astigmatismo o la denominada «ambliopía» (ojo vago) es vital antes de los 8 años, período crítico de plasticidad cerebral. Según estadísticas globales, los niños que utilizan anteojos recetados tienen un 44% menos de probabilidades de reprobar una cursada escolar.

Señales de alerta para familias y docentes

Aunque las clases ya hayan comenzado, es importante prestar atención a conductas que pueden indicar una disminución visual:

Necesidad de acercarse demasiado a los objetos o la televisión.

Entrecerrar los ojos o mover la cabeza para intentar definir una imagen.

Frotarse los ojos frecuentemente o presentar enrojecimiento y lagrimeo.

Manifestar dolores de cabeza o cansancio visual al finalizar la jornada.

Las «4 P» de la salud visual

Para proteger la visión de los más chicos, la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera recomienda cuatro ejes de cuidado:

Prevenir: Fomentar el juego al aire libre, la alimentación sana y reducir el tiempo frente a pantallas. Proteger: Utilizar anteojos de sol de calidad y protección adecuada para deportes. Preservar: Cumplir con los controles de rutina y no automedicarse con gotas sin consulta previa. Priorizar: El examen oftalmológico es tan relevante como cualquier otro chequeo médico.

Dormir bien y estudiar con buena luz son hábitos que acompañan, pero nada reemplaza la evaluación profesional anual para garantizar que cada estudiante tenga las mismas oportunidades de aprender y crecer.