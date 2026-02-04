Camino a la reglamentación del Código Ambiental de General Rodríguez: un trabajo interdisciplinario

A finales del mes de noviembre pasado, el Concejo Deliberante de General Rodríguez aprobó el código ambiental municipal, el primero de su tipo en la provincia de Buenos Aires. Fue votado afirmativamente por todos los bloques que integran el legislativo local.

Emanó de un trabajo multidisciplinario y multisectorial. Este código tiene razón de ser por el uso irresponsable y abusivo de los bienes naturales, un crecimiento urbano exponencial (65% de aumento poblacional entre 2010 y 2020) y la necesidad de evitar la inequidad y la contaminación, protegiendo la biodiversidad local. Estos argumentos fueron vertidos por el magistrado Luis María Cabral, integrante de la comisión ad hoc creada para tal fin, en momentos de presentarlo en la sesión del HCD.

Las temáticas que aborda la normativa están vinculadas a la gestión de residuos, de aguas y efluentes, de espacios verdes, de pasivos ambientales y de cavas, entre otros. Regula y sanciona en un nuevo marco, modernizado.

A mediados de diciembre se realizó la presentación en la sala del Concejo Deliberante, de la que participaron distintos actores, entre ellos el municipio, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial y expertos en la temática. Están en una etapa de difusión, con el objetivo de despejar dudas y afianzar el compromiso.

En ese camino, en los últimos días la Unión Industrial de General Rodríguez generó un encuentro con el director de Política Ambiental de la comuna, Germán Tamagni, dando respuesta a las inquietudes manifestadas por los socios de la entidad. Esta reunión sirvió para conocer el alcance y las implicancias del nuevo Código y el impacto en la industria local.

Ante representantes de más de 20 empresas, Germán Tamagni explicó el espíritu de cuidado ambiental de la norma y el posicionamiento estratégico que el intendente Mauro García busca para el municipio, incorporando la participación ciudadana y la creación de comisiones y registros.

Las empresas tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas en aspectos concretos derivados de la aplicación del nuevo código. Se aclaró que no existen modificaciones en la normativa que impacten negativamente en la industria. El código se encuentra alineado con las regulaciones nacionales y provinciales, tanto en lo operativo como en lo económico, y su objetivo principal es ordenar y transparentar las normas vigentes.

El presidente de la UIGER, Marcelo Mirón, destacó la importancia de facilitar estos espacios de participación, subrayando que son herramientas fundamentales para que los socios puedan resolver sus dudas, proponer soluciones conjuntas y gestionar de manera directa sus propias consultas ante las autoridades.