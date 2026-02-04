Rafa tiene que someterse a un tratamiento de células madres y necesita recaudar 80 000 dólares

Rafael Mantenberg tiene 7 años y sufre de una compleja condición neurológica. Padece agenesia del cuerpo calloso, es decir la conexión entre los dos hemisferios del cerebro. El cuadro clínico es totalmente inusual. Necesita recaudar 80.000 dólares para un tratamiento de células madres en México. Entraron en tiempo de descuento, porque el 11 de febrero deberían abonar 35.000 dólares. Hay distintas actividades para juntar ese monto. Entrevista con su mamá, Fabiana Pintos, vecina del barrio Parque La Argentina de General Rodríguez. Instagram @unidosxrafa Cuenta en Mercado Pago UNIDOSXRAFA.MP