El adolescente asesinado en barrio 25 de Mayo había fugado de un instituto de menores

Sebastián Cabrera Albarracín, de 15 años, se fugó de un instituto de menores ubicado en Mercedes en diciembre pasado. Estaba privado de la libertad acusado de un homicidio tentado, además de ventas de drogas. Justamente habría sido asesinado por la víctima de aquel hecho, en un claro ajuste de cuentas ocurrido en la plaza del barrio 25 de Mayo de Moreno Norte. El sospechoso está detenido.

El viernes 23 de enero de madrugada, cuatro balazos terminaron con la vida de Sebastián Cabrera Albarracín. El joven, de 15 años, había escapado de un instituto de menores a finales de diciembre. Estaba internado acusado de una tentativa de homicidio y venta de drogas al menudeo, según revelaron fuentes confiables. Esta fuga estuvo enmarcada en una crisis de los institutos de menores en la provincia: en menos de un mes escaparon 29 adolescentes, cinco de ellos de Moreno. Entre ellos estaba Cabrera Albarracín. Esta semana se conoció el video que muestra una nueva evasión del centro de contención de La Plata.

Los mismos confidentes aseveraron que la muerte de Cabrera Albarracín se dio en el marco de una suerte de ajuste. Habría sido asesinado por la víctima del homicidio tentado que lo llevó al instituto de menores. Reconstruyeron que a principios de diciembre Cabrera Albarracín y su presunto matador se habrían desafiado a una pelea a puños limpios. Pero el contendiente, de 17 años, practicaría boxeo. Para salir del paso, Cabrera Albarracín habría sacado un arma y lo habría baleado. No lo mató de milagro. La represalia fue el 23 de enero.

Al acusado del homicidio de Albarracín, de 17 años, lo capturó personal de la Comisaría 1º de Moreno cuando intentaba escapar hacia el interior del país. La aprehensión se produjo el sábado siguiente, pasado el mediodía. Está alojado en un instituto de menores.

Estos centros de menores son gestionados por el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, que conduce Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los alfiles de Kicillof en su camino a la postulación para la presidencia de la Nación.

Sin dudas, en base a la evidencia empírica y pese a las objeciones de instituciones como la iglesia católica, la baja de la edad de imputabilidad debe ser resuelta de acuerdo a los tiempos que corren. Es absolutamente necesaria pero con el sistema actual de justicia para los menores (no solo provincial, sino nacional) es de imposible aplicación. Además, hay que remarcar que la ley brinda herramientas para afrontar hoy esta situación, pero lo que faltan son recursos. Muchas declamaciones públicas pero poco compromiso.

Claramente el tema inseguridad no abarca solo la represión del delito, sino fundamentalmente la prevención. Aquí entran en juego las cuestiones sociales vinculadas a la exclusión y la marginalidad. Sin abordar estos tópicos, los institutos no van a dar abasto. Las escuelas, los centros deportivos y los espacios de contención, entre otras instituciones, son importantes en este sentido. Se necesitan políticas concretas.

Un adolescente de 15 años muerto en Ruta 25

El lunes 26 de enero, alrededor de las 18:30, un adolescente murió durante una persecución policial. La información respecto al hecho fue obtenida en las últimas horas.

Según los datos oficiales, que son motivo de investigación por parte de la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, personal de la policía motorizada intentó identificar a seis jóvenes que circulaban en tres motos sobre Ruta 25 en dirección a la Autopista del Oeste. A la altura del ingreso al barrio 25 de Mayo dos de ellos quedaron rezagados.

Finalmente debido a maniobras de evasión, el joven conductor perdió el control del rodado y cayó junto al acompañante en la cinta asfáltica. Murió instantáneamente. El otro chico fue trasladado en grave estado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde continúa internado.

Posteriormente el adolescente muerto fue individualizado como Demián Cuello de 15 años y domiciliado en San Miguel, en las inmediaciones del límite con Moreno. La moto tendría pedido de captura activo por haber sido robada el 17 de enero en jurisdicción de la Comisaría 2º de Moreno (Trujui).

La secuencia de la muerte de Cuello es objeto de análisis por parte de los peritos de la Gendarmería Nacional. La justicia no tomó temperamento alguno contra el personal policial, al menos hasta el momento.