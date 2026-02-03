Hospital Posadas: la unidad de procuración suma dos equipos tecnológicos fundamentales

A través de un trabajo articulado y sostenido con el INCUCAI, se incorporó un ecógrafo y un electroencefalógrafo a la UHPROT (Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos) del Hospital.

La nueva aparatología permite confirmar de manera efectiva el daño neurológico severo e irreversible, además de realizar evaluaciones rápidas y precisas de órganos y vasos en potenciales donantes.

Contar con este equipamiento contribuye a optimizar los tiempos de evaluación en un proceso en el que cada minuto resulta fundamental, fortaleciendo así las capacidades operativas de la unidad.

