Persecución y muerte sobre Ruta 25: Murió el conductor de una moto

El suceso se registró alrededor de las 18:30 horas de este lunes 26 de enero. La información preliminar brindada por fuentes oficiales indicaría que dos individuos en moto eran perseguidos por personal policial. Los uniformados habrían intentado identificarlos. Sobre la Ruta 25 a la altura de la calle Sófocles, mano a Moreno, el conductor de la moto habría perdido el control y ambos ocupantes cayeron a la cinta asfáltica. Uno de ellos falleció en el momento mientras que el restante fue derivado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega en gravísimo estado. Está cortado el tránsito en la zona, con la presencia de al menos una decena de patrulleros. Interviene la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Ampliaremos.