Egresaron los nuevos oficiales del Servicio Penitenciario Federal

Se vivió un momento inolvidable con el egreso de una nueva promoción de la Escuela Penitenciaria de la Nación “Dr. Juan José O’Connor”.

Los flamantes subadjutores culminaron su formación preparados para contribuir a la seguridad pública mediante la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la Criminología Aplicada y el tratamiento penitenciario.Con gran orgullo, el Director Nacional, Inspector General Lic. Fernando Martínez, encabezó la entrega de distinciones a los jóvenes oficiales más destacados.

El acto contó con la presencia del Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Dr. Julián Curi; el Director Nacional de Formación y Desarrollo Profesional, José Luis Parisi; el Director de Ingreso y Carrera, Lic. Federico Tassara, y representantes extranjeros, entre ellos el Subcomisionado Yovani Chávez, de la República de Panamá; el Inspector (R) Abogado Henry Miranda y el Coronel José Flores Ayala, de la República de Honduras.

Asimismo, participaron autoridades de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario Federal, junto a los Jefes de Complejos y Unidades de la Zona Metropolitana, sus Encargados Generales y el Encargado Institucional, Ayudante Mayor Francisco Pastor, quienes acompañaron este significativo acto de formación y egreso.

Posteriormente, en un emotivo momento, los nuevos subadjutores recibieron de manos de sus seres queridos el tradicional sable, símbolo del mando, la conducción, el liderazgo, la responsabilidad, la vocación y el compromiso que marcarán su trayectoria profesional.

De esta manera, se celebró el inicio de una nueva etapa para quienes eligen dedicar su vida al servicio de la Patria, incorporándose a la gran familia penitenciaria.

