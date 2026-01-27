“Menos celu, más vos”: una campaña para promover la desconexión digital durante las vacaciones

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires lanzó la campaña “Menos celu, más vos”, una iniciativa que busca fomentar hábitos saludables y promover la desconexión de las pantallas durante el período de vacaciones.

El organismo, conducido por Guido Lorenzino, presentó una propuesta gráfica que retrata escenas típicas del verano y pone el foco en la importancia de disfrutarlas plenamente, sin la constante presencia del teléfono celular. En su primera pieza, la campaña invita a reflexionar con el mensaje: “Este verano, que tu única pantalla sea la solar”.

La iniciativa se apoya en los resultados de la campaña previa “Desconectá para conectar”, impulsada también por la Defensoría, en la que se analizaron distintas situaciones cotidianas atravesadas por el uso de dispositivos móviles y su impacto en los vínculos personales y la vida diaria.

En ese sentido, Lorenzino destacó que el objetivo es “resaltar la importancia de dejar por un rato los celulares de lado para disfrutar el tiempo en compañía y comprender que hay vida más allá del teléfono”.

A lo largo de las próximas semanas, la campaña irá incorporando nuevas consignas y contenidos en redes sociales, con el propósito de reforzar el mensaje sobre el uso responsable de las pantallas, una línea de trabajo que la Defensoría del Pueblo bonaerense viene desarrollando de manera sostenida en el último tiempo.

