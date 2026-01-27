La mediación comunitaria como herramienta clave para prevenir conflictos y fortalecer la convivencia

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires impulsa la mediación comunitaria como un mecanismo fundamental para abordar conflictos cotidianos de manera pacífica, accesible y efectiva, promoviendo el diálogo y la construcción de acuerdos antes de que las diferencias escalen y deriven en situaciones más complejas.

Problemas vinculados a ruidos molestos, desacuerdos entre vecinos, conflictos por medianeras, filtraciones, convivencia en edificios o barrios, y discusiones relacionadas con mascotas son algunas de las situaciones más frecuentes que, sin canales adecuados de comunicación, pueden transformarse en conflictos de mayor gravedad.

Frente a este escenario, la mediación comunitaria propone intervenir de forma temprana, fomentando la escucha activa, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones consensuadas.

La Defensoría del Pueblo bonaerense cuenta con un área especializada en mediación comunitaria, destinada a acompañar a las personas en la resolución de conflictos sin necesidad de recurrir a instancias judiciales ni a enfrentamientos que profundicen las tensiones.

Este abordaje permite fortalecer los lazos comunitarios, prevenir la violencia y garantizar el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos.

En un contexto social atravesado por múltiples tensiones cotidianas, la promoción de la mediación representa una apuesta concreta por una cultura del diálogo, la responsabilidad compartida y la convivencia pacífica.

Prevenir conflictos y aprender a resolverlos sin violencia es también una forma de ejercer derechos y cuidar a la comunidad.

Ante situaciones de conflicto vecinal o comunitario, las personas pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para recibir orientación y acompañamiento a través de los dispositivos de mediación disponibles en el territorio.

defensorba