Cáncer de próstata: la importancia del control preventivo y el avance en los tratamientos

El cáncer de próstata es el tumor maligno más común entre los hombres, pero su principal peligro radica en su comportamiento: en sus etapas iniciales avanza de forma completamente silenciosa.

Un hombre puede tener la enfermedad y no notar absolutamente ninguna alteración en su salud durante años.Ahí es donde el tiempo se vuelve vital.

La diferencia entre descubrirlo temprano o tarde es enorme: cuando el tumor se detecta a tiempo y está limitado a la próstata, la tasa de supervivencia a los 10 años supera el 95%. Sin embargo, si se espera a tener síntomas y la enfermedad ya se extendió a otros órganos, esa probabilidad cae drásticamente al 30%. Por eso, los controles de rutina son la única manera de ganarle de mano.

La evolución de la enfermedad: de las señales leves a la etapa avanzada

Cuando el tumor empieza a crecer y a presionar la zona, o si logra diseminarse por el cuerpo, las manifestaciones físicas cambian por completo:

Primeras señales (si las hay): Dificultad para empezar a orinar, chorro de orina débil, necesidad de ir al baño muy seguido (sobre todo de noche) y presencia de sangre en la orina o en el semen.

Etapa avanzada (metástasis): Si las células malignas se extienden a otros órganos, los síntomas se vuelven mucho más graves, provocando dolores en los huesos o en la espalda, fatiga extrema, pérdida de peso involuntaria y debilidad en las piernas.

Además, la propia evolución de la enfermedad puede causar disfunción eréctil e incontinencia urinaria.

Quiénes deben controlarse y qué hábitos influyen

La edad es el factor de riesgo más determinante: es una enfermedad común a partir de los 50 años y el riesgo se dispara después de los 65.

Sin embargo, los médicos recomiendan prestar atención a estas pautas:

A los 50 años: Es la edad clave para que todos los hombres inicien sus controles anuales con el urólogo a través de un análisis de sangre (llamado PSA) y un examen rectal.

A los 45 años: Deben adelantarse aquellos que tengan antecedentes familiares directos (padre o hermano que hayan tenido la enfermedad) y los hombres de ascendencia afroamericana, ya que tienen un riesgo mayor.

A cualquier edad: Se debe consultar inmediatamente ante cualquier síntoma urinario persistente.

Aunque no existe una prevención mágica, los especialistas señalan que el sedentarismo, la obesidad y las dietas cargadas de grasas saturadas o carnes procesadas aumentan los riesgos. En contrapartida, hacer ejercicio y comer verduras como el tomate y el brócoli ayudan a proteger la salud de la próstata.

La tecnología médica que derriba los viejos miedosHistóricamente, muchos hombres evitaban la consulta por temor al diagnóstico o a las secuelas en su vida sexual.

Hoy, la tecnología cambió las reglas del juego tanto en el diagnóstico como en el tratamiento:

Estudios más precisos y menos pinchazos: Antes, ante cualquier sospecha se iba directo a una biopsia.

Hoy, las guías internacionales recomiendan hacer primero una Resonancia Magnética Multiparamétrica (RMmp).

Este estudio permite ver el tumor con tanta precisión que evita hasta un 61% de biopsias innecesarias. Y si finalmente hay que hacerla, se usa la «biopsia por fusión» (combina la resonancia con una ecografía en tiempo real) para apuntar directo a la lesión, lo que aumenta un 41% la detección de tumores de alto riesgo y evita tratar casos insignificantes.

Tratamientos modernos: Hoy se busca que las terapias sean personalizadas y lo menos invasivas posible. El uso de cirugía robótica, nuevas técnicas de radioterapia y la vigilancia activa en tumores muy leves permiten eliminar la enfermedad reduciendo al mínimo el dolor y el tiempo de internación. El objetivo actual de la medicina no es solo curar, sino preservar al máximo la potencia sexual y la continencia urinaria para que el paciente vuelva rápidamente a su vida laboral, social y deportiva.