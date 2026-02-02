Cáncer en Argentina: la prevención y la detección temprana podrían evitar cuatro de cada diez casos

En Argentina se diagnostican más de 130.000 nuevos casos de cáncer por año, una cifra que ubica al país entre los de mayor incidencia de América Latina y en un nivel medio-alto a escala mundial. Sin embargo, especialistas coinciden en que el 40% de los casos podría prevenirse mediante la reducción de factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables.

El tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo y el consumo de alcohol explican una parte significativa de los diagnósticos. A estos factores se suma la importancia de los controles médicos periódicos, ya que el diagnóstico temprano permite tratamientos menos invasivos y mejora de manera sustancial las posibilidades de recuperación.

Desde la Asociación Argentina de Oncología Clínica señalan que la detección precoz marca una diferencia clave en la evolución de la enfermedad. Detectar el cáncer en estadios iniciales amplía las opciones terapéuticas y mejora tanto la tolerancia a los tratamientos como los resultados clínicos.

En el país, casi la mitad de los casos se concentran en cuatro tipos de tumores. El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres, seguido por el cáncer de colon y el de pulmón. En los hombres, el cáncer de próstata encabeza las estadísticas. Muchos de estos tumores cuentan con métodos de detección eficaces, como los estudios de control para cáncer colorrectal, que permiten identificar lesiones antes de que se transformen en cuadros graves.

En paralelo, el abordaje del cáncer evolucionó de manera significativa en los últimos años. El desarrollo de terapias más específicas, como la inmunoterapia, posibilitó tratamientos más dirigidos al tumor, con menor impacto en los tejidos sanos. Estos avances contribuyen no solo a aumentar la sobrevida, sino también a preservar la calidad de vida durante el tratamiento.

El estilo de vida de la población argentina también influye en la incidencia de la enfermedad. El país presenta uno de los porcentajes más altos de la región de cánceres asociados a la obesidad y al consumo de alcohol. Además, una proporción de los casos se vincula a infecciones prevenibles mediante vacunación, como el Virus del Papiloma Humano y la Hepatitis B, incluidas en el Calendario Nacional.

Especialistas advierten que, de no modificarse las conductas actuales, la incidencia del cáncer podría incrementarse de manera considerable en los próximos años. Frente a este escenario, recomiendan no esperar la aparición de síntomas para consultar, ya que en etapas iniciales la mayoría de los tumores no presenta dolor.

La información, la prevención y los controles médicos regulares continúan siendo las principales herramientas para reducir el impacto del cáncer en la población y mejorar el pronóstico de quienes atraviesan la enfermedad.