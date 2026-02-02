ARBA implementó M2, un sistema digital con inteligencia artificial para detectar construcciones no declaradas

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento M2, un nuevo sistema de monitoreo digital automatizado que incorpora herramientas de inteligencia artificial y permite agilizar la detección y regularización de construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco provincial.

El sistema utiliza imágenes satelitales de alta resolución, registros obtenidos a partir de vuelos con drones y modelos avanzados de análisis basados en inteligencia artificial. Esta combinación tecnológica posibilita el procesamiento de grandes volúmenes de información geoespacial, la identificación de patrones constructivos y la priorización automática de casos en los que existen diferencias entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por el organismo.

Una de las principales innovaciones de M2 es la integración, en un único entorno digital, de todas las etapas del proceso: detección, análisis, notificación y respuesta del contribuyente. De esta manera, la información recabada se traduce directamente en acciones de regularización, reduciendo de forma significativa los tiempos administrativos.

A través de esta herramienta, las y los contribuyentes pueden visualizar las construcciones detectadas, recibir notificaciones y resolver su situación de manera completamente online, sin necesidad de realizar trámites presenciales. El sistema permite presentar descargos automatizados, validar información en línea, completar la Declaración Jurada Web de Avalúo y regularizar voluntariamente las diferencias identificadas.

Desde ARBA señalaron que la incorporación de inteligencia artificial amplía de manera sustancial la capacidad operativa del organismo, no solo en la detección de construcciones no declaradas, sino especialmente en la regularización efectiva de estas situaciones. El objetivo es fortalecer el cumplimiento voluntario, reducir costos administrativos y mejorar la eficiencia del control tributario.

El lanzamiento de M2 se enmarca en una estrategia de modernización del Estado y fiscalización inteligente, orientada a combatir la evasión, promover la equidad fiscal y asegurar que quienes cuentan con mayor capacidad contributiva tributen de acuerdo con la realidad de sus inmuebles.

Con info ARBA