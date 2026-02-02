Deporte y naturaleza en la provincia: avanza el circuito Buenos Aires Aventura

Dentro de la amplia agenda de actividades deportivas, recreativas y culturales que ofrece el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de manera gratuita durante la temporada estival, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad continúa acercando diversas propuestas en todo el territorio. En ese marco, por intermedio de la Subsecretaría de Deportes, la cartera a cargo de Andrés Larroque ofrece una serie de opciones entre las que se incluye el circuito Buenos Aires Aventura, que tuvo su segunda correcaminata del año, en Ensenada.

La competencia, que se desarrolló el último fin de semana, contó con la presencia del subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, quien destacó el valor social de estas propuestas y de otras que brinda el Ministerio, dentro del programa Verano en Comunidad. “Estas jornadas muestran cómo el deporte genera encuentro, participación y comunidad. Cuando el Estado trabaja de manera articulada con los municipios, se logran propuestas abiertas e inclusivas para todos los vecinos”, aseguró.

Más de 300 personas fueron las que participaron en Punta Lara de la segunda carrera del 2026 de este programa, que se desarrolla a lo largo de todo el año y ahora cuenta con un calendario de verano. La propuesta deportiva y recreativa se desarrolló desde las 9 de la mañana e incluyó distancias participativas de 2K y 5K, más una prueba competitiva de 10K. El circuito continuará el sábado 7 de febrero en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce y el sábado 14 se trasladará a Ramallo.

En la jornada, acompañado del director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, y del jefe de gabinete de la Subsecretaría, Matías Bustingorri, Cardozo también agradeció al gobierno local, ya que la actividad fue organizada conjuntamente con la Municipalidad de Ensenada. El evento contó además con el acompañamiento de la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria, lo que permitió garantizar un desarrollo seguro y cuidado para todas y todos los participantes.

Durante enero y febrero, la Subsecretaría ofrece además actividades recreativas, culturales y deportivas gratuitas en los Paradores RECREO de Villa Gesell y Miramar, junto a la Dirección Provincial de Juventudes. Entre las opciones se encuentran torneos, clases abiertas, juegos, música en vivo y espacios de difusión de programas y servicios provinciales, además del uso libre de canchas y sectores recreativos. También se acompaña al Comité Olímpico Argentino (COA) en la iniciativa Playa Olímpica.

Las acciones del Ministerio en la temporada estival se completan con el programa Colonias de Verano, que se articula con clubes de barrio y espacios comunitarios en los distritos de La Matanza, San Miguel, Quilmes y Moreno; y los operativos de Organizar Comunidad en los municipios de La Plata, San Miguel, Presidente Perón, Almirante Brown y Morón, con una programación pensada para toda la familia, junto a la participación de distintos organismos provinciales.

Asimismo, durante enero, se garantizó la prestación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en los establecimientos públicos, en el marco del programa Escuelas Abiertas en Verano, y también se llevó adelante el Mercado de Productores Familiares en Mar del Plata. Por último, a partir de febrero, desde Juventudes se impulsarán los Operativos Nocturnidad Segura en Villa Gesell y en distintas ciudades, para brindar espacios de información, participación y actividades lúdicas, desde una perspectiva preventiva, cercana y no punitiva.