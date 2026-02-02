Cierre de Escuelas Abiertas en Verano en el Polideportivo de General Rodríguez

Se llevó a cabo el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano en el Polideportivo de General Rodríguez, poniendo fin a una temporada marcada por el encuentro, la recreación y el aprendizaje.

Durante el verano, niñas, niños y adolescentes participaron de múltiples actividades recreativas, deportivas y educativas, en un espacio pensado para la integración, el disfrute y el fortalecimiento de los vínculos. El programa permitió compartir jornadas de juegos, deporte y propuestas formativas, promoviendo valores como el compañerismo, la amistad y el trabajo en equipo.

Desde la organización se destacó el compromiso y la dedicación de docentes y coordinadores, así como el acompañamiento permanente de las familias, cuyo apoyo resultó fundamental para el desarrollo de esta experiencia. El cierre representó no solo el final de un ciclo, sino también la consolidación de un espacio de inclusión y participación para la comunidad educativa durante el receso estival.

