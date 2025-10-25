Capacitación en RCP en empresas locales de General Rodríguez

Desde la Dirección de Asuntos del Trabajo y Relaciones Sindicales, continuamos brindando capacitaciones en las distintas empresas de nuestro distrito, fortaleciendo la prevención y la seguridad laboral.

En esta oportunidad, llevamos adelante un taller de RCP (Resucitación Cardiopulmonar) en un contexto real de aplicación, con el objetivo de brindar herramientas concretas para actuar ante situaciones de emergencia.

Agradecemos a FADI S.A. por la convocatoria y el compromiso con la formación de sus trabajadoras y trabajadores.

Municipalidad de General Rodríguez