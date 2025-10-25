Comenzó el reacondicionamiento de la Presa Ingeniero Roggero

La obra moderniza el sistema de control de inundaciones del Río Reconquista y mejorará la infraestructura vial y ambiental de la zona

En el Municipio de Moreno, que conduce Mariel Fernández y junto al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, comenzaron las obras de reacondicionamiento de la Presa Ingeniero Roggero que incluyen la modernización del sistema de compuertas ubicadas sobre el Camino del Buen Ayre y la construcción de un centro de monitoreo ambiental.

Asimismo, se contemplan obras complementarias como tareas de bacheo, la instalación de luminarias LED, reconstrucción de cunetas y la colocación de elementos de seguridad vial sobre el Camino de la Ribera, ubicado en la localidad de Paso del Rey.

Esta intervención integral fortalece el sistema de defensa contra inundaciones y promueve un desarrollo urbano sostenible, al mismo tiempo que garantiza condiciones de seguridad y calidad de vida para las vecinas y los vecinos del distrito y los municipios de Ituzaingó, Merlo, Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín que integran la cuenca del Río Reconquista.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno