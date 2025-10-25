Encuentro con joven promesa del ajedrez rodriguense

El intendente Mauro García recibió al joven ajedrecista Eugenio Anigstein, destacado representante local, con quien dialogó acerca de sus próximos desafíos deportivos y su proyección internacional.

Durante el encuentro, Anigstein compartió que entre el 5 y el 12 de diciembre participará del Festival de Ajedrez Sudamericano de la Juventud 2025, que se llevará a cabo en Cali, Colombia.

Este importante certamen reunirá a jóvenes talentos de toda la región y otorgará títulos oficiales, entre ellos el de Maestro Internacional, a competidores y competidoras de entre 8 y 18 años.

A través de este tipo de encuentros, el Municipio continúa acompañando y promoviendo el desarrollo de sus embajadores locales del deporte y la cultura, fortaleciendo el compromiso con las juventudes y el talento rodriguense.

Municipalidad de General Rodríguez