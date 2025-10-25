Deportes

Encuentro con joven promesa del ajedrez rodriguense

Posted on by rodrigos
25
Oct

El intendente Mauro García recibió al joven ajedrecista Eugenio Anigstein, destacado representante local, con quien dialogó acerca de sus próximos desafíos deportivos y su proyección internacional.

Durante el encuentro, Anigstein compartió que entre el 5 y el 12 de diciembre participará del Festival de Ajedrez Sudamericano de la Juventud 2025, que se llevará a cabo en Cali, Colombia.

Este importante certamen reunirá a jóvenes talentos de toda la región y otorgará títulos oficiales, entre ellos el de Maestro Internacional, a competidores y competidoras de entre 8 y 18 años.

A través de este tipo de encuentros, el Municipio continúa acompañando y promoviendo el desarrollo de sus embajadores locales del deporte y la cultura, fortaleciendo el compromiso con las juventudes y el talento rodriguense.

Municipalidad de General Rodríguez