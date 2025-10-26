María sufre de artritis reumatoide y pide la eutanasia: “Es una tortura, noche y día, el dolor”

María del Carmen Ludueña tiene 63 años y está postrada en la cama de su casa del barrio Cortejarena de La Reja. Hace 30 años la diagnosticaron con artritis reumatoide, una enfermedad degenerativa. Desde el 2018 su deterioro se agravó. Su pedido de eutanasia llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. “Es una tortura” afirma. “No es calidad de vida. No tengo que estar sufriendo una enfermedad que puede durar un montón de años. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué no nos ayudan?” se pregunta. Cobra una jubilación de 270.000 pesos. “Estoy cada vez peor”. María pide morir dignamente.