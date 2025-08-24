Capacitación en soberanía alimentaria: entregaron kits para huerta y diplomas

Junto a representantes del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo una entrega de kits para huerta y diplomas para personal docente que concluyeron la capacitación en soberanía alimentaria.

Con la participación del Intendente Mauro García, también se hizo la presentación de los nuevos termotanques solares que serán destinados a merenderos y espacios comunitarios de nuestra ciudad.

Además, se incorporaron nuevas luminarias LED y kits de prevención ante situaciones climáticas, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más sustentable y con mejores espacios públicos para toda la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez