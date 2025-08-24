Finalizó un nuevo taller de lengua de señas para personal no docente

Concluyó el segundo taller de Lengua de Señas destinado a personal no docente de escuelas de todo el distrito.

Se trata de una iniciativa que busca fomentar una educación y una convivencia más inclusiva dentro de los espacios de aprendizaje y desarrollo de nuestros chicos y chicas.

El Intendente Mauro García estuvo presente en la jornada de cierre para hacer entrega de los certificados a más de 50 trabajadores auxiliares y administrativos de instituciones educativas.

Municipalidad de General Rodríguez