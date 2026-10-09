Capacitación presencial para obtener y ampliar licencias de conducir

Se aborda la normativa vial, la conducción defensiva y la convivencia en la vía pública

El Municipio de Moreno, continúa con el desarrollo del Curso Presencial para Primera Licencia y Ampliación de Licencia de Conducir, una instancia de formación orientada a fortalecer los conocimientos necesarios para una circulación más segura y responsable.

Las jornadas, organizadas a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, están a cargo de la Coordinación General de Seguridad Vial y Capacitaciones, que trabaja con aspirantes a licencias para automóviles y motocicletas a través de contenidos teóricos y prácticos.

Durante el curso se abordan las normativas vigentes, hábitos de conducción defensiva, conocimientos mecánicos básicos y pautas fundamentales para la convivencia vial.

Estas instancias educativas forman parte del proceso para la obtención y ampliación de licencias, y contribuyen a generar mayor conciencia sobre las responsabilidades al volante y la prevención de siniestros viales.

Las y los interesados deben comunicarse al 237-4035620 y/o acercarse a Joly 2844 oficina 32 educación vial, para consultar sobre los turnos disponibles.

Más información en las redes oficiales de @transitosecretaria

De esta manera, el Gobierno local continúa con la implementación de acciones de capacitación y concientización vinculadas con la seguridad vial y el ordenamiento de la movilidad urbana.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez