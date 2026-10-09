Kicillof: «No vamos a mejorar la educación con recetas importadas, vamos a hacerlo junto a los docentes y los estudiantes»

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, la apertura de un encuentro en conmemoración de los 150 años de la aplicación de la Ley N°988 de Educación Común, que estableció las bases de obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria en la Provincia.

Fue en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, con la participación del intendente local, Julio Alak.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hace 150 años la provincia de Buenos Aires estableció a la educación pública y gratuita como uno de sus principios fundamentales: en ese contexto, se definieron también las responsabilidades concretas que asumía el Gobierno nacional para sostenerla”.

“Durante más de un siglo nadie discutió que la Nación debía aportar recursos para construir y mantener escuelas, equiparlas y contribuir al financiamiento educativo: lo que está ocurriendo hoy no es federalismo, es un Gobierno nacional que se borra de obligaciones que forman parte del pacto constitutivo de nuestro país”, agregó.

“Milei busca imponer un proyecto que llama de ´libertad educativa´, pero que es en realidad de esclavitud, de desigualdad, de abandono y de privaciones camufladas de modernidad”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “No viene a mejorar cuestiones del sistema educativo que pueden funcionar mal, sino a destruir lo que funciona bien: viene a decirnos que la escuela no hace falta y a vincular el derecho a la educación con el poder adquisitivo de cada familia”.

Del encuentro participan más de 800 invitados entre autoridades gubernamentales, referentes del ámbito académico, consejeros escolares y representantes gremiales de todo el país.

El mismo tiene como fin recuperar el valor histórico de la Ley N°988 y, en base a sus principios, reflexionar sobre los desafíos de la educación pública a nivel federal.

Por su parte, Terigi remarcó: “Leyes como estas abrieron en la Argentina el período escolar, plantearon una opción estatal a la educación religiosa y provocaron el crecimiento acelerado de la matrícula hasta su universalización”.

“Mientras algunos sectores cuestionan hoy el ordenamiento de nuestro sistema educativo, en la Provincia venimos a reforzar la idea de que se necesitan escuelas para educar y un Estado presente para seguir garantizando el acceso para todos y todas”, añadió.

La Ley N°988 de Educación Común fue promulgada en septiembre de 1875 -casi 10 años antes que la Ley Nacional N°1420- y aplicada al año siguiente sentó las bases de la escuela pública actual.

Además, estableció la responsabilidad de los padres a garantizar la educación básica para los niños y niñas, definió los entes de administración y organización, la función de directivos y docentes, y la creación de bibliotecas populares.

Al respecto, Alak subrayó: “El mejor homenaje que podemos hacer a quienes impulsaron esta Ley es tener un Gobierno provincial que pone en el centro de sus políticas el garantizar el derecho a la educación pública”.

“En nuestra ciudad, lo hemos llevado a la práctica con la refacción del 70% de los edificios escolares para brindar mejores condiciones de estudio a nuestros chicos y chicas”, señaló.

Por último, Kicillof remarcó: “Hoy la educación pública está bajo un ataque muy profundo y tenemos que defenderla quienes sabemos el papel central que cumple para sostener la vida de nuestras comunidades en cada ciudad y en cada paraje de la Provincia”.

“Pero defenderla no significa decir que todo está bien ni aplicar recetas importadas: la mejor manera de cuidar la escuela pública es transformarla junto a los docentes, los estudiantes, los trabajadores y toda la comunidad educativa”, concluyó.

Participaron la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Ramiro Aranda; y el secretario de Educación de Córdoba, Luis Franchi.

Estuvieron presentes también la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; las subsecretarias de Educación, Claudia Bracchi; de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; sus pares de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat, de Planeamiento, Diego Born; de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich; el senador provincial Pedro Borgini; el director general y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; los dirigentes Alberto Sileoni y Mario Oporto; representantes gremiales; funcionarios y funcionarias local.

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