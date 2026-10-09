Golpe al narcotráfico: ocho detenidos tras masivos operativos policiales

En un impactante despliegue policial, hasta el momento ocho personas fueron arrestadas tras una serie de allanamientos simultáneos que lograron desbaratar una red criminal en tres barrios de la localidad.

Los operativos dejaron como saldo el secuestro de un arsenal de armas de fuego y una importante cantidad de estupefacientes listos para su distribución.

La investigación en cadena, comandada por la UFI N° 12 bajo el liderazgo del Dr. Ezequiel Freydier y respaldada por el Juzgado de Garantías N° 2 del Dr. Castro, derivó en irrupciones tácticas y sorpresivas en puntos estratégicos de los barrios Vista Linda, Parque Granaderos y Raffo.

El balance del golpe delictivo fue contundente: se incautó drogas de máxima pureza marihuana y cocaína, de la cual una gran parte se encontraba en «ladrillos» o trozos compactos, lo que demuestra el poder de abastecimiento de la banda.

La policía secuestró además cinco armas de fuego con las que los delincuentes custodiaban los búnkeres y en cuanto a la logística narco se hallaron balanzas, envoltorios y diversos elementos de corte y fraccionamiento esenciales para el estiramiento de la sustancia.

Los ocho detenidos fueron trasladados bajo un estricto operativo de seguridad y quedaron a disposición inmediata de la Justicia, enfrentando graves cargos por narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez