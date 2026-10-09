En el Colegio de Abogados trataron los aspectos prácticos de la ley de responsabilidad penal juvenil

A raíz de la entrada en vigencia de la nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil de la Nación a principios de septiembre, algunos procesos judiciales sufrieron modificaciones. Más allá de la baja de la edad de imputabilidad y el tope de condena ubicado ahora en los 15 años, hay cuestiones que se deben abordar con especialistas. En ese sentido fueron convocados la Dra. Alejandra Piqué (fiscal del fuero), el Dr. David Salvatierra (secretario) y el Dr. Sebastián Dileo (auxiliar letrado). Moderó la Dra. Mayra Aredes (responsable del Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez)