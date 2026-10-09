Línea Sarmiento: las obras se concentraran durante el fin de semana y el martes 13 habrá servicio de trenes

Trenes Argentinos informa que, a partir de una reestructuración de la planificación de los trabajos y en función de las condiciones climáticas previstas para los próximos días, las obras programadas en la línea Sarmiento se concentrarán durante el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, mientras que el martes 13 se garantizará el servicio de trenes en todos los ramales de la línea.

La modificación permitirá avanzar con las tareas previstas durante los primeros tres días y, al mismo tiempo, restituir el servicio de pasajeros el martes 13, teniendo en cuenta las condiciones climáticas imperantes y la necesidad de garantizar la prestación durante esa jornada.

Se trata de diversos trabajos que se desarrollarán de manera simultánea en distintos sectores de la traza e incluyen obras de señalamiento, vías e infraestructura, en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

En relación al señalamiento, en esta etapa se realizará la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo, que de esta forma se suma a las ya renovadas en Castelar y Moreno, finalizando la obra que contempla la renovación de las tres mesas de señales que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura en la línea Sarmiento.

La mesa de mando de Haedo tiene más de 40 años de antigüedad y es el centro neurálgico de la operación.

Cuenta con cuatro vías, interconexión con la salida del depósito de locomotoras y el nexo con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Por ello, dada la complejidad y dimensión de los trabajos, es necesario contar con una ventana extendida de trabajo para realizar su reemplazo y las pruebas correspondientes que permitan restablecer el servicio en óptimas condiciones de seguridad operacional.

Las obras de señalamiento en la línea Sarmiento tienen como objetivo fortalecer el sistema a partir de las intervenciones en las áreas más sensibles de la operación ferroviaria, priorizando la seguridad de los pasajeros a partir del uso eficiente de los recursos públicos.

Además de la obra de mesa de mando, se están renovando las señales entre Liniers y Villa Luro y se están reemplazando los aparatos de vías en Caballito.

Al mismo tiempo, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutará una serie de trabajos en diversos sectores de la línea: por un lado, se renovará la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once y se llevarán adelante tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

Paralelamente, se seguirá avanzando en la intervención del andén central de Ramos Mejía y del andén 2 de Morón, en el marco de la restauración integral que viene ejecutando la empresa ferroviaria para incrementar la calidad de la prestación para los pasajeros, y se realizarán obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

Asimismo, AUSA realizará tareas de renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca e intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones también efectuará diversos tipos de tareas a lo largo de los tendidos. Se producirá el mejoramiento del paso a nivel Goya y se emprenderán obras civiles en el andén central de Ciudadela.

Conjuntamente, se atenderá el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua.

En cuanto al resto de las estaciones de la línea, se llevará adelante el desmalezado, la limpieza de plataformas y de zona de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos, este último limitado actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías.

El martes 13 de octubre los servicios eléctricos y diésel funcionarán de acuerdo con sus cronogramas habituales.

La reprogramación de las tareas permitirá aprovechar la ventana de trabajo durante el sábado, domingo y lunes y garantizar la prestación del servicio a los pasajeros durante el martes, de acuerdo con las condiciones previstas.

Trenes Argentinos