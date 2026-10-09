Más de 300 chicos de Merlo alentaron a la Selección Argentina en el Monumental

Más de 300 chicos de comedores, espacios socioeducativos, clubes barriales y Merlo Inclusivo asistieron al estadio Monumental de River Plate para alentar a la Selección Argentina en el partido frente a Burkina Faso.

La experiencia fue posible gracias a las entradas donadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Para muchos de los chicos, la jornada significó la oportunidad de conocer un estadio de fútbol por primera vez.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, destacó la importancia de generar oportunidades para que todos puedan disfrutar de este tipo de experiencias, independientemente de su situación económica o de la presencia de una discapacidad.

La actividad contó con un operativo de acompañamiento que incluyó la entrega de viandas con sándwiches, frutas, barras de cereal y bebidas para los asistentes durante el encuentro nocturno.

Además, se dispusieron micros que trasladaron a los chicos desde distintos barrios del distrito.

Desde el Gobierno municipal agradecieron a la AFA y a su presidente por la colaboración, y destacaron la importancia de impulsar iniciativas inclusivas que amplíen las oportunidades de participación y recreación para los chicos de Merlo.

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