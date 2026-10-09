Tenía pulsera electrónica por una causa de drogas y fue detenida nuevamente por vender estupefacientes

Cuatro personas fueron aprehendidas durante cuatro allanamientos realizados en el barrio Pfizer de la localidad morenense de Trujui, en una investigación por comercialización de estupefacientes. Entre los detenidos se encuentra Joana Aylen Barrios, de 29 años, quien al momento del operativo cumplía arresto domiciliario y llevaba una pulsera electrónica por una causa anterior relacionada con la venta de drogas.

Los procedimientos fueron realizados por personal policial a partir de una investigación iniciada en agosto de 2026, con intervención de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del fiscal Ezequiel Freydier, y del Juzgado de Garantías Nº 2, del juez Gabriel Alberto Castro.

Como resultado de los allanamientos fueron aprehendidos Stella Maris De Biaggi (43), Francisco Mauricio Quintana (23), Tamara Yanina Barrios (31) y Joana Aylen Barrios (29).

Durante los procedimientos se secuestraron 86,65 gramos de cocaína, distribuidos en 897 envoltorios y un trozo compacto, y 70 gramos de marihuana, fraccionados en 74 envoltorios. También fueron incautados $120.600 en efectivo, seis teléfonos celulares, tres balanzas, recortes de nylon, una cuchara con vestigios de cocaína y 57,5 gramos de una sustancia señalada como utilizada para el corte.

Además, los investigadores secuestraron una motocicleta Honda GLH, dominio 095-KOF, cuya patente se encontraba adulterada y correspondería a una Gilera Smash 110.

Una de las investigadas tenía arresto domiciliario

Uno de los datos destacados del procedimiento fue la situación de Joana Aylen Barrios, quien ya se encontraba bajo una medida restrictiva de su libertad al momento del allanamiento.

Según consta en las actuaciones, Barrios cumplía arresto domiciliario desde el 10 de febrero de 2026, dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial Mercedes, en el marco de la causa N.º 6255/00, caratulada “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización”.

La medida se encontraba bajo control y vigilancia de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense, por lo que Barrios llevaba colocada una pulsera electrónica.

Ahora, a esa situación procesal previa se suma la nueva investigación iniciada en Moreno, en la que fue nuevamente aprehendida.

La investigación

La causa se inició en agosto de este año a partir de un oficio judicial relacionado con una presunta infracción a la Ley 23.737 en el barrio Pfizer. El trabajo de campo fue asignado a la delegación Moreno – General Rodríguez de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas ilícitas.

A partir de las directivas de la fiscalía, los investigadores realizaron tareas de vigilancia, observación y relevamiento, además de obtener registros fílmicos y fotográficos que, según se informó, permitieron documentar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

La investigación permitió individualizar cuatro domicilios que, de acuerdo con las actuaciones, eran utilizados como tres puntos de venta y un lugar destinado presuntamente a la guarda, acopio y preparación de las sustancias.

Los investigadores también observaron el desplazamiento de personas entre algunos de los domicilios y contactos breves en los accesos a las viviendas, movimientos que fueron considerados compatibles con operaciones de venta de drogas.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó los allanamientos, que fueron posteriormente autorizados por la Justicia.

La situación procesal de los cuatro aprehendidos

Luego de conocer los resultados de los procedimientos, la autoridad judicial dispuso la aprehensión de los cuatro investigados.

Stella Maris De Biaggi, Tamara Yanina Barrios y Joana Aylen Barrios quedaron aprehendidas, en el marco de esta nueva causa, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la pluralidad de intervinientes.

Por su parte, Francisco Mauricio Quintana fue aprehendido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el ánimo de lucro y por supresión de la numeración de un objeto registral, en referencia a la motocicleta cuya patente se encontraba adulterada.

Los cuatro permanecen a disposición de la Justicia. La condición de aprehendidos implica una situación procesal dentro de la investigación y no supone una condena, por lo que deberán avanzar las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades que correspondan.