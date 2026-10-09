La UNM participó del XXVIII Congreso de REDCOM

Más de 30 estudiantes, graduados/as y docentes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno participaron del XXVIII Congreso de la Red Argentina de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM), realizado del 1 al 3 de octubre en la Universidad Nacional de Rosario.

Durante el encuentro, estudiantes e investigadores/as de la UNM presentaron sus ponencias, participaron de talleres y asistieron a mesas de trabajo y conferencias, en el marco de uno de los principales espacios de intercambio académico de las carreras de Comunicación del país.

Además, durante la asamblea de la Red se confirmó que la Universidad Nacional de Córdoba será la sede de la próxima edición del Congreso.

Universidad Nacional de Moreno