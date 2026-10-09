Merlo: instituciones educativas participaron de una jornada de concientización por el Octubre Rosa

Instituciones educativas públicas y privadas de Merlo participaron de una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en la Casa de la Cultura, con el objetivo de promover la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

La actividad comenzó con una marcha desde la Plaza del Mástil de Merlo hasta la Casa de la Cultura.

Allí se realizó el acto protocolar y se presentaron muestras artísticas, números de baile, música y actividades lúdicas vinculadas a la campaña Octubre Rosa.

Durante la jornada, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Merlo, Karina Menéndez, destacó el acompañamiento del Estado municipal a las iniciativas educativas y a las propuestas de concientización impulsadas por las instituciones.

También participaron los Veteranos de Guerra de Malvinas y los Bomberos Voluntarios de Merlo. A su vez, los Bomberos Voluntarios de Morón se sumaron con su autobomba de color rosa, como símbolo de acompañamiento a la campaña.

La iniciativa buscó visibilizar la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, a través de la participación de la comunidad educativa y distintas instituciones del distrito.

Para obtener más información, se puede contactar a la Subsecretaría de Educación, ubicada en Juncal 588, esquina Riobamba, o llamar al (0220) 483-6081.

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