Se entregaron más electrodomésticos y utensillos de cocina a los jardines y escuelas de General Rodríguez

El pasado viernes se llevó a cabo la cuarta entrega de equipamiento y utensilios SAE en lo que va del año para las instituciones de nuestra localidad.

La jornada se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Primaria N°1, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a cargo de Mariana Balbi.

La entrega de electrodomésticos a escuelas en la provincia de Buenos Aires se realiza principalmente a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE), coordinado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y los municipios locales.

El objetivo de este programa es equipar, renovar y fortalecer las cocinas y comedores de los establecimientos educativos estatales para garantizar una alimentación digna y saludable a miles de estudiantes.

Con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Mauro García, la inspectora Jefa distrital de Educación, Graciela Monsalvo, sumado a los integrantes del Consejo Escolar y la secretaria de Educación, Culturas, Deportes y Juventudes, Claudia Guerra.

Fueron 31 las instituciones – entre escuelas primarias, secundarias o técnicas y jardines, que recibieron una nueva tanda de accesorios necesarios para el trabajo diario de las entidades, en materia de alimentación para los niños y niñas.

Allí, García hizo referencia a la entrega de los elementos: “Desde otras ciudades nos preguntan cómo hacemos para conseguir toda esta cantidad de electrodomésticos. Y yo lo que le digo a los demás intendentes o representantes de ciudades, es simplemente que insistimos y recuperamos la demanda de las instituciones educativas y obtenemos la respuesta gracias a eso”, manifestó el intendente.

Además, expresó el acercamiento hacia toda la comunidad educativa y la importancia de este tipo de políticas: “Incluso, en estos días recibimos la llave de la escuela secundaria, del barrio Los Aromos, para de a poquito poder inaugurarla.

Ya tenemos la autorización desde provincia”, sentenció García.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez