Bienestar emocional en la adolescencia: la importancia de escuchar y acompañar

La adolescencia es una etapa de cambios en la que se construyen la identidad, los vínculos y la autonomía.

En ese proceso pueden aparecer emociones intensas, incertidumbres y conflictos, por lo que contar con espacios de escucha y acompañamiento resulta fundamental para el bienestar emocional.

Este bienestar no depende únicamente de cada persona, sino también de su entorno familiar y social, la escuela, la participación comunitaria y las condiciones en las que se desarrolla su vida cotidiana.

Aprender a reconocer las emociones, expresar lo que sucede, pedir ayuda, establecer límites y construir vínculos saludables son herramientas importantes para atravesar esta etapa.

En la provincia de Buenos Aires se impulsa la iniciativa “¿Estás? Estoy. Hablemos de lo que nos pasa”, orientada a la prevención del suicidio en adolescentes y a promover conversaciones, escucha y acompañamiento.

En septiembre de 2026, además, se presentó el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio, que contempla acciones de prevención, atención, capacitación y sensibilización, junto con la participación juvenil en el diseño de políticas públicas de salud mental.

En la vida cotidiana, las familias, las escuelas, los clubes y las organizaciones comunitarias pueden contribuir al cuidado emocional mediante el diálogo sin prejuicios, la escucha atenta y el respeto por las preocupaciones de adolescentes y jóvenes. También es importante prestar atención a cambios significativos y buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario.

La escucha y la contención no reemplazan la intervención de profesionales, pero pueden ser el primer paso para pedir ayuda.

Promover el bienestar emocional requiere un compromiso colectivo entre las familias, las instituciones, el Estado y la comunidad.

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