Detuvieron a un adolescente armado que circulaba en una moto robada en La Reja

El joven, de 17 años, fue interceptado por personal policial en la intersección de Zaballos y Pereyra. Llevaba un revólver calibre .32 y una campera perteneciente a un empleado municipal de Defensa Civil, quien había sido asaltado minutos antes.

Un adolescente de 17 años fue detenido en Moreno, acusado de participar en un hecho de robo agravado, luego de que personal de la Patrulla Urbana y de la Policía del Comando de Patrullas lo interceptara mientras circulaba en una motocicleta. En su poder secuestraron un revólver calibre .32 largo, sin numeración visible, y una campera perteneciente a un empleado municipal.

El procedimiento se inició el martes 6 de octubre, cuando efectivos policiales fueron alertados por un transeúnte acerca de la presencia de tres motocicletas cuyos ocupantes estarían cometiendo ilícitos. Al intentar identificarlos, los sospechosos emprendieron la fuga.

Tras un seguimiento, los uniformados lograron interceptar una motocicleta Gilera Smash en la intersección de las calles Zaballos y Pereyra, a dos cuadras de la comisaría Moreno 7ª (La Reja). El rodado era conducido por T. V. B., de 17 años, a quien le secuestraron un revólver calibre .32 largo, marca Tiver, sin numeración visible.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron una campera perteneciente a un empleado de Defensa Civil, con su nombre, apellido y legajo municipal. Posteriormente, se estableció que el trabajador había sido asaltado minutos antes y despojado de su motocicleta mediante intimidación con un arma de fuego. Según la denuncia, los autores se movilizaban en dos motocicletas y eran cuatro hombres.

Además, al consultar los antecedentes y requerimientos del adolescente en el sistema informático policial, se detectaron tres requerimientos activos vinculados con actuaciones de agosto de 2025, diciembre de 2025 y el 4 de abril de 2026. Los registros estaban relacionados con causas por robo y robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 1 de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 6, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes. Finalmente, el joven fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) de San Martín, mientras continuaban las diligencias judiciales de rigor.

La causa fue caratulada como robo triplemente agravado, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.