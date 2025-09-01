Capital Humano implementará el programa Beneficios ANSES dirigido a jubilados y pensionados

El Ministerio de Capital Humano informa que a partir de septiembre implementará el programa Beneficios ANSES, dirigido a jubilados y pensionados, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra. Este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

Esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Por último, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

Descuentos en supermercados:

