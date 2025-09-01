El Frente de Izquierda intensifica la campaña para retener las dos bancas y sumar más representantes

El Frente de Izquierda y los Trabajadores recorre los barrios de Moreno con el objetivo de sumar adhesiones y de esa manera retener las dos bancas que ostenta en el Concejo Deliberante de Moreno. Muchos de los lugares visitados no les son ajenos: Es una fuerza política que siempre tuvo militancia esas zonas. Con eje en las necesidades cotidianas de los vecinos, encaran el tramo final de la campaña con expectativas positivas. Entrevista con Pablo Lopardo (MST), con Mirna Silva (PTS) y con Lorena Pereira (PO)