Capital Humano lanza el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE)

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, informa la puesta en marcha del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), un operativo federal desarrollado en el marco de la Red Federal de Información Educativa (RedFIE). Esta iniciativa tiene como objetivo principal relevar información detallada y actualizada sobre el personal docente y no docente que se desempeñan en instituciones educativas de gestión estatal, privada y social cooperativa, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, con excepción del nivel universitario.El operativo fue aprobado unánimemente por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE N.° 478/24, y permitirá cuantificar y caracterizar al personal educativo del país. Entre los principales aspectos que se relevarán se encuentran: su inserción institucional, situación laboral, formación, trayectorias profesionales y datos sociodemográficos.

La implementación del ReNPE comenzará con la participación de los equipos directivos de las escuelas, quienes tendrán a su cargo la revisión y carga de la nómina completa del personal que trabaja en cada institución. Esta tarea es fundamental para habilitar la siguiente etapa del operativo, en la que cada agente podrá completar su propio cuestionario a partir del 3 de noviembre a través de la aplicación MiArgentina o en la página web.La información recopilada integrará un registro nacional, la cual será incorporada al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE).

Este registro busca convertirse en una herramienta clave para fortalecer la planificación y ejecución de políticas educativas basadas en información confiable, representativa y federal.Con el lanzamiento del ReNPE, se reafirma el compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia y el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación en todo el país.

