Reconocimiento a patinadora artística que ganó un certamen nacional

El Intendente Mauro García recibió esta mañana en su despacho a la joven Victoria Gallardo, quien se coronó como ganadora del Campeonato Nacional Absoluto de Patín, en la categoría 3B infantil (división B). Luego de su triunfo en el panamericano de clubes promocionales, la patinadora de 12 años logró destacarse en su reciente participación en el certamen que se realizó en la provincia de San Juan.

En virtud de estos logros y el entrenamiento que viene realizando junto a su profe Laura Barroso, el jefe comunal le hizo entrega de una distinción y le deseó los mejores éxitos para sus próximos desafíos.

Municipalidad de General Rodríguez