Nueva entrega de certificados de regularización tributaria

El Intendente Mauro García entregó certificados de Regularización Tributaria a más de 50 vecinos y vecinas de nuestra ciudad.Se trata de aquellos contribuyentes que han demostrado ser responsables de pago de sus inmuebles y podrán, a partir de ahora, iniciar el trámite de escrituración de sus viviendas.

Seguimos acompañando y trabajando para que más rodriguenses puedan ser dueños legítimos de sus hogares, garantizando mayor seguridad jurídica y tranquilidad para las familias.

Municipalidad de General Rodríguez