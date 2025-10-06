Cáritas Diocesanas contará con certificados de firma digital bonificados

Es a partir del convenio suscripto entre el ministerio de Trabajo, la organización religiosa y la empresa ENCODE

El ministro Walter Correa encabezó la firma del convenioCáritas Argentina y sus Caritas Diocesanas podrán acceder a la bonificación del 100% en los certificados de firma digital necesarios para presentar la documentación laboral en SITRADIB.

El beneficio surge a partir de un acuerdo entre la organización, la empresa ENCODE – proveedora de las firmas digitales- y el Ministerio de Trabajo bonaerense, que ofició de articulador del convenio.El beneficio surge del convenio tripartito suscripto en La Plata entre la cartera laboral bonaerense, ENCODE y Cáritas Diocesana, instituciones que estuvieron representadas por el ministro Walter Correa, el arzobispo de La Plata y presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara,y el propietario de la firma, junto al apoderado legal, Carlos Dossetti y Sergio Bonada, respectivamente.

El entendimiento establece que la empresa ENCODE proveerá certificados de firma digital bonificados al 100% a las autoridades de Cáritas Argentina y de las Cáritas Diocesanas, con la intermediación del ministerio de Trabajo en el marco del Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB) y/o para el uso que se requiera.Mediante la resolución 147/2024 dictada por Trabajo en julio de 2024, se implementó en el territorio bonaerense el SITRADIB para la presentación de la documentación laboral obligatoria en el marco de las leyes de fondo que regulan las relaciones laborales en la Provincia, para su rúbrica y/o autorización por parte de los sujetos alcanzados.

Para la rúbrica de la documentación laboral pertinente, los empleadores deben contar con firma digital, un trámite que tiene un costo determinado y para cuya concreción hay que solicitar turno.De la reunión participaron también el subsecretario de Técnica Administrativa y Legal del ministerio de Trabajo, Edgar Acuña, y el director nacional de Cáritas Argentina, Emilio Inzaurraga.

