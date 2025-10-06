Moreno acompañó y asistió a las y los fieles en la 51° Peregrinación a Luján

Cerca de un millón de personas participaron de la caminata que atravesó las localidades de Paso del Rey, Moreno centro, La Reja y Francisco Álvarez

Durante el fin de semana, el Municipio de Moreno acompañó a cerca de un millón de peregrinas y peregrinos que participaron de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, realizada bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, en sintonía con la consigna del Jubileo 2025.

A lo largo del recorrido, el primero tras el fallecimiento del Papa Francisco, el Municipio dispuso de 21 postas de acompañamiento, entre ellas 15 de salud y 6 de apoyo, donde se proveyó agua, frutas, cereales y recomendaciones para prevenir golpes de calor o deshidratación.

El personal municipal, junto a la Cruz Roja Argentina y la Iglesia Católica brindaron de manera articulada tanto seguridad como atención primaria y de primeros auxilios a quienes presentaron signos de agotamiento o malestar físico durante el trayecto por las localidades de Paso del Rey, Moreno centro, La Reja y Francisco Álvarez.Con este acompañamiento, el Gobierno local reafirma su compromiso y participación activa en una jornada de profunda espiritualidad y encuentro popular.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno