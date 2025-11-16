Casa Posadas celebró nueve años de acompañamiento y cuidado comunitario

Casa Posadas cumplió nueve años desde su puesta en funcionamiento, consolidándose como un espacio de referencia para quienes deben permanecer lejos de sus hogares mientras atraviesan tratamientos médicos en el Hospital Posadas.

Desde su apertura, este dispositivo de alojamiento ha brindado contención, apoyo y un entorno seguro a familias provenientes de distintas regiones del país. En sus instalaciones, los huéspedes encuentran un lugar para descansar, compartir experiencias y fortalecer redes comunitarias durante su estadía.

El equipo de Casa Posadas trabaja diariamente para ofrecer una atención humana y respetuosa, con actividades pensadas para el bienestar integral: talleres, propuestas recreativas, acompañamiento psicosocial y espacios de encuentro que contribuyen a transitar este período con mayor sostén emocional y social.A lo largo de estos nueve años, Casa Posadas reafirmó su compromiso con la salud, el cuidado y la hospitalidad, consolidándose como un pilar fundamental dentro del Hospital Posadas.

Info Hospital Posadas