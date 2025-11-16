Más de 120 jóvenes lujanenses participan del cierre del programa Jóvenes y Memoria

Más de 120 lujanenses viajaron este jueves a la localidad de Punta Lara para participar del encuentro final del Programa Jóvenes y Memoria, con el propósito de presentar sus proyectos e intercambiar experiencias con jóvenes de otros distritos bonaerenses.

“Es el corolario de un proceso de trabajo sostenido que comenzó en el mes de abril y que en esta instancia final les permite a los jóvenes presentar sus proyectos y compartir la experiencia con sus pares. Lamentablemente este año no pueden disfrutar del complejo de Chapadmalal, que era un valor agregado del programa, porque el Gobierno Nacional no entiende la importancia del turismo social y lo considera una variable de ajuste, pero gracias al esfuerzo conjunto de la Provincia y el Municipio van a tener el cierre que merecen por tanto esfuerzo”, expresó la Subsecretaria de Integración Comunitaria y Urbana, Carolina Francia.Coordinado por la Comisión Provincial por la Memoria, el programa está dirigido a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales, con el objetivo de elaborar proyectos de investigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia.En este sentido, en Luján se conformaron 14 grupos que trabajaron durante todo el año en proyectos vinculados a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, así como a diversos temas históricos y problemáticas sociales.

“Para nosotros es un programa muy valioso porque convoca a los jóvenes a trabajar durante todo el año para mantener viva la memoria sobre diversos temas del pasado reciente pero también sobre problemáticas actuales.

Y toda iniciativa que promueva el compromiso de los jóvenes de nuestra comunidad siempre es positiva. Por eso intentamos brindarle todo el apoyo necesario para que sea una experiencia satisfactoria y significativa”, valoró por su parte el Director de Juventudes del Municipio, Alfredo Terán.

