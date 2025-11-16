Nueva Unidad de Consulta Adolescencia en el Hospital de Moreno

El Hospital anunció la conformación de la nueva Unidad de Consulta Adolescencia, un paso significativo para el fortalecimiento del abordaje integral destinado a las y los adolescentes de la comunidad.

Según expresaron las y los referentes del Programa de Atención Integral de Adolescentes (PAIA), este cambio representa una evolución dentro de la estructura institucional, ya que el PAIA deja de funcionar únicamente como un programa para integrarse formalmente como una unidad dentro de la organización hospitalaria.Desde la institución destacaron que esta transición permitirá redoblar los esfuerzos en la atención integral con perspectiva de derechos y de género, con el objetivo de mejorar la calidad del acompañamiento a las adolescencias del distrito.

Asimismo, se reconoció y saludó a las y los trabajadores que integran la nueva Unidad de Consulta Adolescencia, cuyo compromiso marca el inicio de un camino que se proyecta como referencia para otros hospitales de la Provincia de Buenos Aires.

Info Hospital Mariano y Luciano de la Vega