Casación confirmó la absolución de Marcelo García en la causa por abuso contra Rocío Gavilán

El Tribunal de Casación Penal Sala V de La Plata confirmó la absolución del ex presidente del Concejo Deliberante de Moreno, Marcelo García, en el juicio que se le siguió por la denuncia de abuso impulsada por la ex empleada de ese mismo organismo, Rocío Gavilán.

El pasado miércoles 9 de septiembre, el Tribunal de Casación Penal Sala V rechazó el recurso presentado por Rocío Gavilán y la Fiscalía para que se revierta el fallo en primera instancia mediante el cual se absolvió a Marcelo García, en la causa por abuso sexual, casi 8 años después de radicada la denuncia.

Con la firma de los jueces Manuel Bouchoux y María Florencia Boudiño, la sentencia rechazó el ofrecimiento de nueva prueba por parte de la particular damnificada y confirmó el veredicto del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Mercedes, en el cual se declaró inocente a Marcelo García. El juicio comenzó el martes 1º de julio del 2025 y finalizó con la lectura del fallo al mediodía del viernes 18 de julio.

Marcelo García, mano derecha del ex intendente Walter Festa en la gestión al frente del municipio de Moreno durante el período 2015-2019 dentro del Frente para la Victoria, fue acusado de abuso sexual por la entonces empleada comunal Rocío Antonella Gavilán. La joven radicó la denuncia en octubre del 2018. El suceso se habría producido entre octubre y noviembre del 2016, según se detalló en la presentación ante la Justicia. García se desempeñaba como presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Luego de una etapa de instrucción extensa, a cargo de quien era la titular en aquel momento de la UFI Nº 8, Dra. Gabriela Urrutia, la causa fue elevada a juicio. Contó con la aprobación de la Dra. Adriana Julián, titular del Juzgado de Garantías Nº 1. En el expediente constaban algunos testimonios y pericias psicológicas, que fueron consideradas fundamentales en el proceso. Cabe aclarar que en la acusación de Gavilán se consigna que el hecho denunciado se produjo en una oficina del Concejo Deliberante de Moreno cuando estaban solos. García finalizó su mandato el 10 de diciembre del 2019.

Con la decisión del Tribunal de Casación Penal, que confirmó la absolución de García, se da por finalizado el proceso, sin más instancias de apelación de la medida en la justicia ordinaria.