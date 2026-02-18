Cayó el ladrón de motos: entró en una vivienda en Francisco Álvarez y robó un cuatriciclo

Elías Tambouringuy fue aprehendido por personal de la comisaría 6º. Está acusado de tres robos: una moto frente a la secretaría de Tránsito y Transporte de la municipalidad de Moreno, otra frente al negocio de indumentaria Bottazzi (a una cuadra del hospital) y un cuatriciclo en Francisco Álvarez. Se manejaba con total impunidad.

El martes 10 de febrero fue detenido Elías Tambouringuy. La noticia trascendió durante este fin de semana largo. Este sujeto de 30 años está acusado de ingresar en una vivienda en la localidad de Francisco Álvarez y robar un cuatriciclo. Tareas de inteligencia realizadas por personal del Gabinete Táctico Operativo de la comisaría 6º lograron individualizarlo.

Los detectives lograron determinar que el vehículo robado había sido vendido a un vecino. Con esos datos, la UFI Nº 3 solicitó una orden de allanamiento a una vivienda ubicada sobre la calle Amancay entre Florencio Sánchez y Payró del barrio Gaona de La Reja. Los uniformados, en ejecución del operativo, capturaron a Elías Tambouringuy.

Tambouringuy quedó a disposición de la UFI Nº 3. También tiene requerimiento para declarar en las sedes de las UFI Nº 2 y UFI Nº 8. Está comprobado que el imputado sustraía motos en el centro de Moreno con total tranquilidad, manejándose con una exasperante impunidad.

Dos robos de motos en el centro de Moreno

Se trata, sin dudas, del mismo delincuente que sustrajo la Mondial 150 azul a Pamela Saucedo. Este vehículo fue robado el jueves 22 de enero a las 8:40 de la mañana cuando Saucedo se dirigió a la secretaría de Tránsito y Transporte de la municipalidad de Moreno a realizar un trámite. La moto quedó estacionada en un sector habilitado para tal fin sobre la calle Joly entre Martínez Melo y Asconapé, frente a las oficinas de la repartición comunal. Toda la secuencia quedó grabada en cámaras de seguridad particulares.

Horas más tarde se realizó un control vehicular en el barrio La Perla. Los inspectores secuestraron esa misma moto por falta de documentación. El delincuente la conducía y fue liberado, ante el desconocimiento de los empleados municipales de que había sido objeto de un robo. Debido a la difusión del operativo en las redes sociales, Saucedo reconoció su vehículo. El viernes se dirigió a la secretaría a reclamar su devolución, restitución que se concretó el martes 27.

Más allá de que desde la secretaría de Tránsito y Transporte se informó que el rodado estaba en las mismas condiciones al momento que fue robada, Pamela Saucedo comentó en la publicación en Instagram que “Lamentablemente no estaba en las mismas condiciones, le rompieron varias cosas a la moto y le arrancaron la patente que ahora todo eso tengo que pagar al igual que tramitar toda la patente de nuevo gastos que no tenía pensado y en estos tiempos está todo difícil y tiempo que no tengo, pero bueno tengo “que agradecer” que apareció la moto casi entera”.

Tambouringuy robó otra moto estacionada en el centro de Moreno. Este nuevo hecho se produjo a las 13 horas del martes 3 de febrero sobre la avenida Libertador entre Alsina y Florencio Molina Campos, frente al negocio de indumentaria de Néstor Bottazzi y a una cuadra del hospital provincial “Mariano y Luciano de la Vega”. Con absoluta tranquilidad y en menos de dos minutos forzó la cerradura. Acto seguido se llevó el vehículo.

Una semana después de este último hecho, cayó Tambouringuy. Lo seguía también el servicio de calle de la comisaría 1º. Son tres causas en las que está imputado: dos por “robo automotor” y una por “robo con efracción”, este último caso en Francisco Álvarez. Se desconoce si posee antecedentes. Por lo pronto, estaría un largo período a la sombra.