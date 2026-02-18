Detuvieron a un conductor por circular con carga sobresaliente

Agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, detuvieron a un conductor que circulaba con carga sobresaliente sin las condiciones reglamentarias, poniendo en riesgo la seguridad del tránsito en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 395.

Las fiscalizadoras detectaron que el vehículo transportaba materiales que excedían los límites permitidos y afectaban la estabilidad y visibilidad reglamentaria. Además, el rodado se encontraba detenido sobre la banquina, lo que generaba una situación de peligro para el resto de los conductores.

Ante la infracción, se procedió a labrar el acta correspondiente y a intervenir conforme a la normativa vigente. La conducta encuadra en lo establecido por la Ley Provincial 13.927, reglamentada por el Decreto 532/09, cuyo artículo 26 prohíbe circular con cargas que sobresalgan o comprometan la seguridad vial sin la señalización y habilitación adecuada.

Cabe señalar que este tipo de maniobras representa un riesgo concreto en rutas de alta circulación y que los controles buscan prevenir siniestros, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la vida de quienes transitan por la vía pública.

