Cayó “Resortín”, el delincuente con una pierna amputada que robaba en comercios en Moreno

Luis Alberto Gauna, de 41 años, y apodado como “Resortín” fue detenido durante la tarde del pasado viernes 30 de octubre, sentado frente al banco Credicoop del centro de Moreno. Fue detectado por una comerciante, quien dio aviso a la Policía. Finalmente, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de la bonaerense lo trasladó a la comisaría 1ª.

Gauna, con múltiples antecedentes por robo y hurtos, está acusado de robar en la madrugada del jueves 29 en un local de reparación de celulares. Con las muletas rompió vidrios de la puerta del negocio y sustrajo una notebook y cinco teléfonos. En esa maniobra se produjo algunos cortes en los brazos. Las manchas de sangre en la escena del asalto así lo atestiguaron.

Justamente, cuando se le realizó la revisión médica de rigor antes de ser ingresado a la seccional policial, se observaron esas heridas. Gauna, además, tenía un pedido de captura por hurto simple en CABA.

Gauna, que seguía transitando Moreno como si nada hubiese pasado, está imputado en la causa instruida en la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez por el delito de “robo agravado”.