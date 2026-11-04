Organizaciones ambientalistas reclaman respuestas al COMIREC respecto al lago San Francisco

Ante el anuncio del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) de disminuir la cota del lago San Francisco (que conforma la presa Roggero) de los 18,68 metros sobre el nivel del mar a 17,25 metros, organizaciones ambientalistas exigen información respecto a los estudios realizados para analizar el impacto en los ecosistemas vinculados. La decisión de este organismo autárquico provincial está basada en la proyección respecto a la afectación por el fenómeno climatológico “Súper Niño”. Compartimos las gacetillas de prensa de las ONG´s y del COMIREC