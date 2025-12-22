Cayó un delincuente chileno acusado de una violenta entradera en pleno centro de Moreno

El sospechoso, de 58 años, fue detenido en La Matanza tras una investigación de la DDI de Moreno y General Rodríguez. En los allanamientos se secuestraron dinero, celulares y elementos vinculados al hecho.

Un delincuente de nacionalidad chilena con antecedentes penales fue detenido en las últimas horas acusado de participar en una violenta entradera cometida contra un matrimonio de adultos mayores en pleno centro de Moreno.

El sospechoso fue identificado como Leopoldo Alberto Jara Araya, de 58 años, quien fue interceptado en el barrio Almafuerte, en el partido de La Matanza, luego de una investigación llevada adelante por personal de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) de Moreno y General Rodríguez, bajo la conducción del comisario Mayor Federico López. La pesquisa incluyó el rastreo de un Peugeot 308 blanco utilizado en el asalto y el seguimiento de la señal de un teléfono celular robado a las víctimas.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió el 15 de diciembre, cuando una banda armada irrumpió en la vivienda de un empresario textil de 94 años, a quien golpearon en la cabeza antes de maniatarlo junto a su pareja, de 66. Los asaltantes se llevaron joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. Cabe destacar que el lugar del hecho, Uruguay entre Chiclana y Pellegrini, se ubica a la vuelta del mercado donde al día siguiente matarían al comerciante Gabriel Cabrera de 65 años.

La investigación estuvo a cargo de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Solange Castelli, e incluyó el análisis de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la municipalidad de Moreno y el seguimiento de los vehículos a través de la Estación Troncal de Peaje del Acceso Oeste.

Durante los allanamientos realizados tras la detención, los efectivos secuestraron un millón de pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares y la llave del vehículo presuntamente utilizado en el robo.

Jara Araya registra antecedentes penales desde 2005 por delitos como robo calificado, tenencia ilegal de arma de guerra y portación de ganzúas, con condenas cumplidas en distintas jurisdicciones, entre ellas La Matanza y la provincia de Misiones. El acusado quedó a disposición de la Justicia.