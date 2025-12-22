Cinco detenidos acusados de matar a un joven a golpes tras el robo de una garrafa en General Rodríguez

Por el crimen fueron detenidos cinco familiares, entre ellos tres mujeres y dos hombres. La investigación se inició tras una denuncia al 911 y el aporte clave de un video.

Un joven de 28 años fue asesinado a golpes en el barrio San Carlos de la localidad de Malvinas en el partido de General Rodríguez luego de una violenta pelea originada por el robo de una garrafa. Por el hecho, ocurrido el 23 de noviembre, fueron detenidas cinco personas, todas familiares entre sí, acusadas de haber participado en la golpiza fatal.

La víctima fue identificada como Lucas Daniel Alanis, quien murió como consecuencia de múltiples golpes en el rostro y la cabeza. El episodio ocurrió en la esquina de Balcarce y Lavalle del barrio San Carlos, donde un llamado al 911 alertó sobre una pelea y una persona que había quedado tendida en el suelo. Al arribar al lugar, personal de la Policía Bonaerense y una ambulancia confirmaron el fallecimiento.

Según relataron fuentes judiciales, el padre de Alanis se presentó en el lugar y explicó que su hijo había sido acusado por una familia del barrio de haber robado una garrafa, aunque en ese momento no pudo identificar a los agresores.

La causa quedó a cargo de la UFI N º 10 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez de la Dra. Gabriela Urrutia, quien dispuso una serie de medidas investigativas. La DDI de Moreno y General Rodríguez realizó un relevamiento de testimonios en la zona y logró avanzar cuando una vecina aportó un video de la golpiza, lo que permitió identificar el domicilio de uno de los sospechosos.

En un primer allanamiento, otorgado por el Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo de la Dra. Adriana Julián, los efectivos secuestraron prendas de vestir similares a las observadas en las imágenes incorporadas a la causa. Con el avance de la investigación, nuevas declaraciones testimoniales y tareas de ciberpatrullaje en redes sociales permitieron identificar a otros presuntos involucrados.

Finalmente, fueron detenidos tres mujeres y dos hombres, todos familiares entre sí, quienes quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas y por la participación de una menor de 18 años en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma y amenazas coactivas reiteradas en carácter de coautores.